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Dünya

Fransa'da iktidar partisi Mecliste çoğunluğu kaybetti

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un kurucusu olduğu, iktidardaki LREM Ulusal Mecliste çoğunluğu kaybetti.

Yusuf Özcan   | 19.05.2020
Fransa'da iktidar partisi Mecliste çoğunluğu kaybetti

Paris

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) Ulusal Mecliste çoğunluğu kaybetti.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, çok sayıda milletvekilinin LREM'den ayrılmasıyla hareketin Meclisteki koltuk sayısı 288'e düştü.

Aralarından eski LREM milletvekillerinin bulunduğu 17 milletvekili, Mecliste "Çevre, Demokrasi ve Dayanışma" adını verdikleri yeni grup kurdu.

LREM'den ayrılan milletvekilleri, hükümetin politikalarını eleştirmişti.

Mecliste salt çoğunluk için 289 milletvekili gerekiyor.


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