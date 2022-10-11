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Dünya

Fransa'da hükümet akaryakıt grevinde "zorla çalıştırma" prosedürünü başlattı

TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil çalışanlarının iş bırakma eylemleriyle toplumsal krize dönüşen grevde hükümet, işi bırakanların bir kısmının göreve dönmesini kapsayan "zorla işe başlatma" prosedürünün devreye sokulması için talimat verdi.

Esra Taşkın   | 11.10.2022
Fransa'da hükümet akaryakıt grevinde "zorla çalıştırma" prosedürünü başlattı

Paris

Fransa'da petrol şirketleri TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil çalışanlarının iş bırakma eylemleriyle toplumsal krize dönüşen grevde hükümet, işi bırakanların bir kısmının göreve dönmesini kapsayan "zorla işe başlatma" prosedürünün devreye sokulması için talimat verdi.

Ulusal Mecliste konuşan Başbakan Elisabeth Borne, Esso-Exxonmobil ile iki işçi sendikasının arasında dün imzalanan anlaşmaya atıfta bulunarak, buna rağmen sendikaların bir kısmının greve devam etmek istediğini belirtti.

Borne, ilgili yerlerdeki valilere Esso-Exxonmobil'in depolarının işletilmesi için gerekli personelin zorla çalıştırılmasını kapsayan prosedürü başlatması talimatı verdiğini ifade etti.

Söz konusu prosedür kapsamında, "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan bir grev durumunda", çalışanlar işe dönmeye zorlanabilir. Buna karşı çıkan işçilere ise, 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro para cezası uygulanabilir.

Fransa’da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3’ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı.

Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı.

Birçok yerde uzun benzin kuyrukları görüldü.

Hükümet sendikalara, şirketlerle uzlaşma yoluna gitmesi konusunda çağrı yapmış aksi durumda yaptırıma gitme tehdidinde bulunmuştu.

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