Fransa'da hırsızlar vinçle McDonald’s'a dalarak kasadan para çaldı
Fransa’da hırsızlar Nantes kentindeki bir McDonald’s restoranına vinçle dalarak kasadan para çaldı.
Paris
France Bleu'nün haberine göre, dün gece hırsızlar şantiyeden çaldıkları kazıcı-yükleyici bir vinçle restoranın duvarını yıkarak içeri girip kasadan 3 bin avro kadar para çaldı.
McDonald's şubesi, oluşan ciddi hasarlar nedeniyle birkaç hafta kapalı kalacak.
Şubenin bir çalışanı, "McDonald’s'ta çalışırken silahlı soygun olabileceği ihtimalini beklersiniz ama vinçle değil." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.