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Dünya

Fransa'da hırsızlar vinçle McDonald’s'a dalarak kasadan para çaldı

Fransa’da hırsızlar Nantes kentindeki bir McDonald’s restoranına vinçle dalarak kasadan para çaldı.

Esra Taşkın   | 10.02.2022
Fransa'da hırsızlar vinçle McDonald’s'a dalarak kasadan para çaldı

Paris

France Bleu'nün haberine göre, dün gece hırsızlar şantiyeden çaldıkları kazıcı-yükleyici bir vinçle restoranın duvarını yıkarak içeri girip kasadan 3 bin avro kadar para çaldı.

McDonald's şubesi, oluşan ciddi hasarlar nedeniyle birkaç hafta kapalı kalacak.

Şubenin bir çalışanı, "McDonald’s'ta çalışırken silahlı soygun olabileceği ihtimalini beklersiniz ama vinçle değil." ifadesini kullandı.

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