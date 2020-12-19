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Dünya

Fransa'da göçmenler oturum izni talebiyle sokaklara çıktı

Fransa'da binlerce göçmen, koşullarının iyileştirilmesi ve oturum izni talebiyle gösteri düzenledi.

Yusuf Özcan   | 19.12.2020
Fransa'da göçmenler oturum izni talebiyle sokaklara çıktı

Paris

protest for the international day of migrants in Paris

Dünya genelinde iş, aile ve eğitimin yanı sıra çatışma, zulüm ve doğal afet gibi çeşitli sebeplerle doğdukları ülkeden başka bir ülkeye göç edenlerin sayısı 50 yılda 3 katından fazla artış gösterdi. Birleşmiş Milletlerce (BM) ilan edilen "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü", her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen göstericiler, göçmenlerin koşullarının iyileştirilmesi talebiyle protesto düzenledi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

Birleşmiş Milletlerce (BM) ilan edilen "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla, çok sayıda derneğin ve sendikanın çağrısıyla 60'tan fazla kentte göçmenler, koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptı. 

Paris'teki Richelieu-Drouot Meydanı'nda toplanan eylemciler, Paris Belediyesi binasının çevresine kadara yürüdü. Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, kalabalığın belediyeye yaklaşmasına izin vermedi.

Kendilerine oturum izni ve konut imkanı verilmesini talep eden göstericiler, hükümet karşıtı pankartlar taşıdı.

Marsilya, Lyon, Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes ve Bordeaux gibi kentlerde de eylemler yapıldı.

Gösterilerin organizatörleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, göçmenlere yönelik hiçbir adım atmamasına tepki gösterdi.

Göçmenler daha önce 3 kez, Paris başta olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenlemişti.

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