Fransa'da Fontainebleau Ormanı'nın yüzde 10'u küle döndü

[1/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[2/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[3/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[4/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[5/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[6/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[7/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[8/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[9/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[10/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[11/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[12/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[13/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[14/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[15/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[16/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[17/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[18/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[19/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[20/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[21/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[22/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[23/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[24/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[25/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[26/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[27/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

[28/28] Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau Ormanı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Aşırı sıcak hava dalgası, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanda yüzlerce hektarlık bitki örtüsünü tahrip etti. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.