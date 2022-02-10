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Dünya

Fransa'da evsizlerin barınma hakkı için 'boş binaların işgali' sürüyor

Fransa’nın Calais kentinde, İngiltere’ye geçmek isteyen evsizlere ve göçmenlere “barınma hakkı” sağlanması için boş binalara yönelik işgal eylemleri devam ediyor.

Esra Taşkın   | 10.02.2022
Fransa'da evsizlerin barınma hakkı için 'boş binaların işgali' sürüyor Fotoğraf: Alaattin Doğru/AA

Paris

Calais Logement Pour Toustes (Calais Herkes İçin Barınma) topluluğu, Calais'ta sokakta yaşayan yüzlerce evsizin ve düzensiz göçmenin durumuna dikkat çekmek ve onların boş binalara yerleştirilmesi için kentin farklı noktalarında bulunan boş binalara yönelik işgal eylemi gerçekleştiriyor.

Topluluk, son olarak 3 Şubat'ta Ajaccio 13 nolu sokaktaki 40 dairelik boş bir binaya girdi.

Fransız polisi eylemcileri çıkarmak için binayı 8 Şubat’tan bu yana kuşatmış durumda.

Binaya elektrik ve gıda verilmiyor

Topluluktan yapılan açıklamada, polislerin binaya kimsenin girmesine izin vermediği ve içerdekilere yemek, su ve ilaç tedarik etmek isteyen destekçileri engellediği belirtildi.

Polisin binanın elektriğini de kestiği belirtilen açıklamada, "Bizi aç ve susuz bırakmaları yasa dışı elbette. Ancak bu strateji bizi fazla şaşırtmıyor. Yerel yetkililerin sınırdaki düzensiz göçmenlere karşı kullanmayı en sevdiği yöntemlerden biri bu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca polisin, binanın önünde toplanan topluluk yanlısı bir gruba geçit vermediği, mahallenin gençlerine göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği aktarıldı.

Calais kentinde yaklaşık 1000 düzensiz göçmenin Fransa-İngiltere sınırında sokakta yaşam mücadelesi verdiği kaydedilen açıklamada, göçmenlere yönelik polisin kötü muamelesinin sonlandırılması çağrısı yapıldı.

Öte yandan topluluğun Twitter hesabından, polisin binanın önünde toplananlara copla sert müdahale ettiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

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