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Dünya

Fransa'da emeklilik reformuna karşı meşaleli gösteri

Fransa'da binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı meşalelerle gösteri düzenledi.

Yusuf Özcan   | 24.01.2020
Fransa'da emeklilik reformuna karşı meşaleli gösteri Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris

Birçok sendikanın çağrısıyla Paris'te göstericiler, emeklilik reformuna karşı tepkilerini bir kez daha dile getirmek için taşıdıkları meşalelerle Nation Meydanı'ndan Republique Meydanı'na kadar yürüdü. 

Reformun geri çekilmesini isteyen eylemciler, Macron ve reform karşıtı pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.

Dijon, Rouen, Lyon Nantes, Bordeaux, Strasbourg ve Rennes gibi kentlerde meşaleli eylemler yapıldı.

Emeklilik reformu ülkede bir süredir toplumsal sorunlara neden oldu. Reforma karşı 5 Aralık 2019'dan bu yana devam eden grevler, son 34 yılın en uzun süren grevleri oldu. Grevlere protesto gösterileri eşlik etti ve eylemler zaman zaman şiddete dönüştü.

Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi, sendikalar ise geri çekilmesi konusunda ısrar ediyor.

Geçen hafta grevler dolayısıyla Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi'nin (SNCF) 850 milyon avro, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP şirketinin ise 250 milyon avro zarar ettiği belirtilmişti. Paris'teki restoran ve otellerin uğradığı maddi zararın da 740 milyon avro olduğu kaydedilmişti.

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