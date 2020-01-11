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Dünya

Fransa'da emeklilik reformuna karşı eylemler şiddete dönüştü

Fransa'da sarı yelekliler başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı çıkanlar, ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Yusuf Özcan   | 11.01.2020
Fransa'da emeklilik reformuna karşı eylemler şiddete dönüştü

Paris

Fransa'da emeklilik reformu protestosu

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için gösteri düzenlendi. Gösteriye sarı yelekliler de katıldı. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

Sendikaların çağrısıyla Paris'te Nation Meydanı'nda toplanan eylemciler, Republique Meydanı'na kadar yürüdü. Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteride emeklilik reformunun geri çekilmesi talep edildi. 

Göstericiler Macron karşıtı pankartlar taşıdı ve slogan attı.

Eylemde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis biber gazıyla müdahale etti. Protestocular, bir reklam panosunu ve birçok çöp bidonunu ateşe verdi, çok sayıda iş yerinin camını kırdı ve çevreye zarar verdi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösteride 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için gösteri düzenlendi

Nantes'ta şiddete dönüşen gösteride de polis eylemcilere karşı biber gazı kullandı.

Bu arada, Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 38 gündür devam ederken sağlık ve ulaşım hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar günlük yaşamı felç ediyor.

Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i reformun geri çekilmesini veya değiştirilmesini istiyor.

Başbakan Edouard Philippe, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az bin avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF ve otomotiv üreticisi Renault personeli ile rafineri çalışanları bulunuyor.

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