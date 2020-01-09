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Dünya

Fransa'da 'emeklilik reformu'na karşı eylemde 24 kişi gözaltına alındı

Fransa'da binlerce kişi katılımıyla 'emeklilik reformu'nu protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 24 kişi gözaltına alındı, 16'sı polis olmak üzere 36 kişi yaralandı.

Yusuf Özcan   | 09.01.2020
Fransa'da 'emeklilik reformu'na karşı eylemde 24 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris

Fransa'da grevler yüzünden sosyal kaos sürüyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 36'ıncı gününe girdi. Genel Emek Konfederasyonu'nun (CGT) çağrısıyla başkent Paris'te düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı ) 

Fransa'da binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Ülkenin en önemli sendikalarından Genel İş Konfederasyonunun (CGT) çağrısıyla Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, Saint-Augustin Meydanı'na yürüdü. 

Emeklilik reformunun geri çekilmesini talep eden göstericiler, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Eylemciler, çok sayıda mağazanın camını kırdı, çevreye zarar verdi.

Fransa'da grevler yüzünden sosyal kaos sürüyor

Gösteride polis ile protestocular arasında arbede yaşandı. Polis, biber gazıyla müdahale etti. 

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentteki eylemde 24 kişi gözaltına alındı, 16'sı polis olmak üzere 36 kişi yaralandı.

Gösterilere 452 bin kişi katıldı

İçişleri Bakanlığına göre 56 bini Paris'te olmak üzere ülke genelindeki gösterilere 452 bin kişi katıldı. Sendikalara göre Paris'teki gösteride 370 bin kişi yer aldı.

Nantes kentindeki eylemde de göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Polis protestoculara karşı biber gazı kullandı.

Bordeaux'da eylemciler şehir merkezindeki tren garının elektriklerini kesti.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde de gösteriler düzenlendi. 

Bu arada, Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 36 gündür devam ederken, kamu, Paris ve büyük kentlerde sağlık ve ulaşım hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar günlük yaşamı felç ediyor.

Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Başbakan Edouard Philippe, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az bin avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF ve otomotiv üreticisi Renault personeli ile rafineri çalışanları bulunuyor.

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