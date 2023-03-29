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Dünya

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde arbede yaşandı

Fransa'da, emeklilik reformu karşıtı gösterilerde polis ile protestocular arasında arbede çıktı.

Esra Taşkın  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde arbede yaşandı

Paris

Hükümetin mecliste oylamaya sunmadan doğrudan kabul ettiği tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülkede 200 noktada gösteri düzenlendi.

Ülke genelinde enerji, ulaşım, eğitim gibi farklı sektörlerden çalışanlar, işçi sendikalarının çağrısıyla kitlesel greve gitti.

Paris, Rennes, Toulouse kentlerinde polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'ndan Nation Meydanı'na yürüyen göstericiler, bisiklet, scooter ve çöp bidonlarını ateşe verdi. Polis, göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti.

Gözaltına alınanların sayısı 201'e çıktı

Fransa'da hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösterilerde 201 kişi gözaltına alındı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, emeklilik reformuna karşı ülke genelinde düzenlenen 10. kitlesel gösterilere ilişkin açıklama yaptı.

Darmanin, gösterilerde görevlendirilen 13 bin polis ve jandarmaya teşekkür etti.

Fransız Bakan, protestolarda yaralanan 175 güvenlik gücüyle dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Darmanin, gösterilerde 201 kişinin gözaltına alındığını belirtti. 

Sendikalar, reforma karşı mücadeleye "devam" dedi

İşçi sendikaları, emeklilik reformuna karşı 6 Nisan'da ülke genelinde 11. kez kitlesel grev ve gösteri düzenleme çağrısında bulundu.

Fransa Demokratik Çalışma Federasyonu Genel Sekreteri Laurent Berger, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un sendikaları gelecek hafta görüşmeye çağırdığını belirtti.

Ülkede, Twitter'da "#süresizgenelgrev" etiketi, Trend Topic oldu.

Emeklilik reformu krizi

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.

Daha önceki 9 kitlesel gösteride milyonlarca kişi sokaklara indi.

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