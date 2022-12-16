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Dünya

Fransa'da demir yolu çalışanlarının grevi, tren ulaşımını aksattı

Fransa'nın başkenti Paris'in de yer aldığı Ile-de-France bölgesinde demir yolu ulaşımı çalışanlarının greve gitmesiyle, şehirler arası ulaşım dahil, iç tren seferlerinin bazılarının iptal edildiği ve ulaşımın büyük ölçüde aksadığı belirtildi.

Alaattin Doğru   | 16.12.2022
Fransa'da demir yolu çalışanlarının grevi, tren ulaşımını aksattı

Ankara

Fransız basınındaki haberlere göre, demir yolu şirketi SNCF çalışanları, maaş artışı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle dün akşamdan itibaren 19 Aralık'a kadar greve gitme kararı aldı.

Grev nedeniyle birçok sefer iptal edilirken, en çok aksama Paris ve banliyöleri arasında seferler yapan RER C ile R, N ve U hatlarında oldu.

SNCF ise vakit kayıplarını önlemek için yolculardan gün içinde sürekli güncel iç tren seferi saatlerini kontrol etmelerini istedi.

Öte yandan Paris-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont, Nantes-Lyon, Toulouse-Hendaye ve Beziers-Clermont kentleri arasında sefer yapan hızlı trenler seferleri de önemli ölçüde iptal edildi. Söz konusu seferlerde de aksamalar yaşanıyor.

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