Dolar
30.75
Euro
32.94
Altın
1,990.51
ETH/USDT
2,745.00
BTC/USDT
51,651.00
BIST 100
8,969.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da demir yolu çalışanları greve gidecek

Fransa'da işçi sendikalarının çağrısıyla Fransız demir yolu şirketi (SNCF) çalışanları, 15-18 Şubat tarihlerinde greve gidecek.

Şeyma Uzundere, Ekip  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Fransa'da demir yolu çalışanları greve gidecek

Ankara

Ulusal basındaki haberlere göre, Sud Rail ve CGT sendikaları, demir yolu işçileri için çalışma şartlarının iyileştirilmesi, maaşlarında artış ve erken emekli olma talebiyle grev çağrısı yaptı.

Sendikalar, 3 gün sürecek greve katılma oranının yüzde 70 ila 90 olacağını tahmin ediyor.

İşçi sendikası FO Cheminots'un sekreteri Daniel Ferte, SNCF'nin tren başına 2 çalışan sözü verdiğini ancak bu durumun tüm seferlerde uygulanmadığını belirterek yoğun çalışma saatlerinden şikayet etti.

Ferte, hafta sonu ve resmi tatillerde çalışmalarının yanı sıra her gün değişen düzensiz çalışma saatlerinden de memnun olmadıklarını belirtti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, yaptığı açıklamada, Fransızların grevin bir "hak" olduğunu bildiklerini ancak çalışmanın da bir "sorumluluk" olduğunu vurgulayarak ülkede hemen hemen her tatil döneminde grev yapan demir yolu çalışanlarının tutumuna yönelik "artık alışkanlık haline getirilen grevlerin, şirketin itibarına zarar verdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Fransızlar kış tatillerine denk gelen grevde, seferlerin aksamasından endişelenirken SNCF yüksek hızlı trenlerin her iki seferinden birini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: Refah'taki durum, uluslararası hukuk açısından suç teşkil ediyor
Bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-1" operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı
Konya'da sağanak etkili oldu
Emekli Orgeneral Saldıray Berk yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Fransa'da demir yolu çalışanları greve gidecek

Fransa'da demir yolu çalışanları greve gidecek

Fransa'da çiftçilerden "hükümet yeterli önlem almazsa baskıyı artırırız" mesajı

Fransa'nın yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı gözleri AB'ye çevirdi

Fransız anestezi uzmanı: Gazze'de çocuklar ameliyathaneye ulaşamadan ölüyor

Fransız anestezi uzmanı: Gazze'de çocuklar ameliyathaneye ulaşamadan ölüyor
Fransa'da Filistin devletinin tanınması çağrısı yapan önerge meclise sunulacak

Fransa'da Filistin devletinin tanınması çağrısı yapan önerge meclise sunulacak
Weimar üçgeni ülkeleri, Rusya'ya karşı işbirliğini güçlendirecek

Weimar üçgeni ülkeleri, Rusya'ya karşı işbirliğini güçlendirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet