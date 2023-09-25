Dolar
27.21
Euro
28.82
Altın
1,915.85
ETH/USDT
1,590.00
BTC/USDT
26,310.00
BIST 100
8,304.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da Danıştay okullardaki abaya yasağının devam etmesine karar verdi

Fransa'da Danıştay, hükümetin okullardaki abaya (uzun elbise) yasağı kararını devam ettirmeyi onadı.

Esra Taşkın  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Fransa'da Danıştay okullardaki abaya yasağının devam etmesine karar verdi Fotoğraf: Ameer Alhalbi/AA

Paris

Danıştay, Eğitim Bakanlığının okullarda abayayı yasaklayan kararı için 3 sendikanın yürütmeyi durdurma talebini değerlendirdi.

Mahkeme, bu yasağın yasal olmadığına dair ciddi şüphe bulunmadığını gerekçe göstererek, okullarda abaya ve erkek entarisi (kamis) yasağının devam etmesini onayladı.

Danıştay kararında, kız öğrencilerin abaya denilen uzun elbiseyi ve erkek öğrencilerin de kamis denilen entariyi dini bir saikle giydiklerini ve bu amaçla kullandıklarını savundu.


Mahkeme, mevzuatın okullarda öğrencilerin dini aidiyetini gösteren bir simge takmalarını veya kıyafet giymelerini yasakladığını belirtti.

Danıştay aldığı bu kararın "geçici bir karar" olduğunu ve nihai kararı daha sonra vereceğini kaydetti.

Süreç

Eğitim Bakanı Grabriel Attal, 27 Ağustos'ta okullarda abayanın yasaklanacağını duyurmuş, Müslümanların haklarını savunan ADM Derneği, yasağı Danıştay'a taşımıştı.

Danıştay, 7 Eylül'de abaya yasağının "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını" ihlal etmediği kararını vermişti.

Sud Education Paris, La Voix Lyceenne ve Le Poing Leve Lycee sendikaları da, yürütmeyi durdurma talebiyle 4 Eylül'de Danıştay'a başvurmuştu.

Sendikalar, Attal'ın neyin dini nitelikte olduğuna karar verme yetkisinin olmadığını savunurken, abayanın dini bir kıyafet olarak tanımlanamayacağını ve yasağın ayrımcılığa yol açacağını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Anadolu, Mersin'deki Taşucu Ağalar İskelesi'ne yanaştı
Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasında savcı mütalaasını verdi
TÜBİTAK-SAGE'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

Benzer haberler

Fransa'da Danıştay okullardaki abaya yasağının devam etmesine karar verdi

Fransa'da Danıştay okullardaki abaya yasağının devam etmesine karar verdi

Fransa'da iktidar çoğunluğu, kısmi Senato seçimlerinde sandalye kaybetti

Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcular için başörtüsü yasağı

Fransa'da her 10 siyahiden 9'u ayrımcılığa maruz kalıyor

Fransa'da her 10 siyahiden 9'u ayrımcılığa maruz kalıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Niamey Büyükelçisi'nin Fransa'ya geleceğini duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Niamey Büyükelçisi'nin Fransa'ya geleceğini duyurdu
Faslılar, Fransa'ya vize uygulanması talebiyle sosyal medya üzerinden kampanya başlattı

Faslılar, Fransa'ya vize uygulanması talebiyle sosyal medya üzerinden kampanya başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet