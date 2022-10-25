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Dünya

Fransa'da çiftçiler enerji krizi nedeniyle gıda arzının sekteye uğramasından endişeli

Fransa'da çiftçiler bazı durumlarda enerji maliyetlerinin dört katına çıktığını; bunun, gıda tedarik zincirinde sıkıntıya yol açabileceğini söyledi.

Saadet Firdevs Aparı   | 25.10.2022
Fransa'da çiftçiler enerji krizi nedeniyle gıda arzının sekteye uğramasından endişeli

Ankara

Çiftçi sendikası FNSEA, artan enerji maliyetleri nedeniyle tarım sektörünün risk altında olduğu uyarısını yaptı.

Üyeler, gıda özerkliğini tehlikeye atmamak için devletin "somut cevaplar" vermesini istedi.

Sendika üyelerinden Sebastien Mery, "Üreticiler tüketicilerin tabaklarına ne koyabileceklerini merak ediyor. Bazıları üretimi durdurmak için kararlar alacak." dedi.

Fransa'daki küçük tarım işletmeleri, enerji maliyetleri 2021'deki satışlarının yüzde 3'üne ulaşmadığı durumlarda, acil devlet yardımı alamıyor.

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