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Dünya

Fransa'da camiye saldırı tehdidinde bulunan kişiye 8 ay hapis

Esra Taşkın   | 26.10.2022
Fransa'da camiye saldırı tehdidinde bulunan kişiye 8 ay hapis

Paris

Fransa'da camiye saldırı tehdidinde bulunan kişi 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, haziranda yayınladığı videoda Lille Sud camisine saldırma tehdidinde bulunan 23 yaşındaki Jonathan Dhe hakim karşısına çıktı.

Lille Ceza Mahkemesinde görülen davada, Dhe'ye 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca 3 yıl boyunca adli takip altında olması kararlaştırdığı sanığın camiye yaklaşmasını yasakladı. Dhe 5 yıl süreyle de üzerinde silah bulunduramayacak.

Mahkeme, Dhe'nin, davanın sivil taraflarına 3 bin 800 avro ödemesine de hükmetti.

Jonathan Dhe, Telegram'da yayınlanan videoda Lille Sud camisine saldırı tehdidinde bulunmuş, ilgili kurumlara şikayet edilmesinin ardından 23 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Dhe, videonun bir bölümünde 51 kişinin öldüğü Yeni Zelanda'daki cami saldırılarından duyduğu "memnuniyeti" dile getirmişti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunan Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, 51 kişiyi öldürmüş, 40 kişiyi de yaralamıştı.

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