Dolar
18.58
Euro
18.21
Altın
1,708.63
ETH/USDT
1,356.00
BTC/USDT
19,952.00
BIST 100
3,570.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da benzin istasyonlarındaki akaryakıt tedarik sıkıntısı devam ediyor

Fransa'da benzin istasyonlarının yüzde 15'inde akaryakıt tedarik sıkıntısı yaşanırken "akaryakıt sıkıntısı olacak" endişesiyle vatandaşlar farklı benzin istasyonlarında kuyruklar oluşturuyor.

Esra Taşkın   | 07.10.2022
Fransa'da benzin istasyonlarındaki akaryakıt tedarik sıkıntısı devam ediyor

Paris

Ülkede, pompa fiyatına yansıyan indirim ve TotalEnergies'in bazı rafinelerinde yaşanan grev nedeniyle benzin istasyonlarındaki akaryakıt tedarik sıkıntısı devam ediyor.

BFMTV kanalına konuk olan Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, benzin istasyonlarının yüzde 15'inde en az bir akaryakıt çeşidiyle ilgili tedarikte sıkıntı yaşandığını kaydetti.

Veran, TotalEnergies'in bazı rafinelerinde işçilerin maaşlarına ilişkin talepleriyle grevin sürdüğünü ifade ederek, yarın akaryakıt bulamayacağı endişesiyle benzin istasyonlarına giden vatandaşların kuyruk oluşturduğuna değindi.

Ulusal basın, akaryakıt tankerlerinin istisnai olarak pazar günü de çalışabileceğini aktardı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumasının ölümüne ilişkin dosya kapandı
Türkiye, Etiyopya'da hükümet ve TPLF'nin barış müzakerelerine başlayacak olmasından memnun
Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmaların yansımaları sürüyor
Usta oyuncu İsmail İncekara vefat etti

Benzer haberler

Fransa'da benzin istasyonlarındaki akaryakıt tedarik sıkıntısı devam ediyor

Fransa'da benzin istasyonlarındaki akaryakıt tedarik sıkıntısı devam ediyor

Fransa'da muhalefetten hükümetin tasarruf planına "Üçüncü dünya ülkesi olduk" tepkisi

Rusya, Fransa'yı Ukrayna'ya askeri destek sağlaması nedeniyle uyardı

Trabzonspor, Fransa'dan puansız dönüyor

Trabzonspor, Fransa'dan puansız dönüyor
Fransa'da 4 milyondan fazla hanenin sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek

Fransa'da 4 milyondan fazla hanenin sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek
Fransa'da benzin istasyonlarının yüzde 12'si akaryakıt tedarik sıkıntısıyla karşı karşıya

Fransa'da benzin istasyonlarının yüzde 12'si akaryakıt tedarik sıkıntısıyla karşı karşıya
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet