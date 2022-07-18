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Dünya

Fransa'da 7 gün önce başlayan yangın hala söndürülemedi

Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 7 gün önce başlayan ve hala söndürülemeyen yangında 14 bin 300 hektarlık yeşil alanın yandığı belirtildi.

Alaattin Doğru   | 18.07.2022
Fransa'da 7 gün önce başlayan yangın hala söndürülemedi

Ankara

Ülke basınındaki haberlere göre, Bordeaux civarındaki Gironde'da 12 Temmuz Salı günü başlayan yangın 3 noktada ilerliyor.

Sıcaklığın bazı yerlerde 44 dereceye ulaşmasının beklendiği ve "kırmızı" alarma geçilen bölgede, yangın söndürme faaliyetleri karadan ve havadan sürdürülmeye çalışılıyor.

20 bine yakın tahliye

Yangının bazı yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle bugün 3 bin 500 kişinin daha tahliyesi yapılacak.

Yangının başladığı günden bu yana ek tahliyelerle 20 bine yakın kişi bölgeden uzaklaştırılmış olacak.

Gironde Valiliği, yangına 1700 itfaiyecinin yanı sıra havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarının müdahale ettiğini açıkladı. 

Sıcaklıkların artması yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.

Fransa'da Gironde'un da içinde olduğu 15 bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı" alarm verildi. 

Yangın söndürmede "yetersizlik" eleştirisi

Ülkede bazı yangın söndürme uçaklarının bakımının yapılmaması nedeniyle operasyonlara katılmaması tepkilere neden oldu.

Sivil Havacılık Mürettebatları Ulusal Sendikası (Snpnac), yangın söndürme uçaklarının üçte birinin bakım nedeniyle operasyonlara katılmadığı gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi.

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