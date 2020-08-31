Euro
8.77
Dolar
7.35
BIST 100
1,089.72
Altın
1,966.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa ve Almanya'dan Türkiye ile diyalog mesajı

Fransa ve Almanya, Türkiye ile yapıcı diyalog geliştirmek istediklerini bildirdi.

Yusuf Özcan   | 31.08.2020
Fransa ve Almanya'dan Türkiye ile diyalog mesajı

Paris

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa'da görev yapan Fransız büyükelçilerine açıklamalarda bulundu. 

Avrupa'nın daha güçlü olması gerektiğine işaret eden Le Drian, İngiltere'nin uzlaşmaz ve gerçekçi olmayan tutumu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Le Drian, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de AB ülkesinin deniz sahasını ihlal ettiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savundu.

Güvenliklerini başka aktörlerin eline bırakmanın hata olacağını iddia eden Le Drian, "AB diyaloğa hazır. (Türkiye'yi) sert şekilde kınamak ve yaptırım gerekli olsaydı AB bunu yapardı. Ankara ile daha yapıcı diyaloğun şartlarını oluşturmak için tüm diplomatik yolları harekete geçirdik. Bu konuda Almanya ve Fransa hemfikir." dedi.

Maas da Türkiye'nin Libya'da ve Doğu Akdeniz'de "istikrarsızlaştıran" politika yürüttüğünü ileri sürerek bunu kabul edemeyeceklerini kaydetti.

AB üyesi ülkelerin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin egemenliklerini koruyacaklarını ifade eden Maas, "Bu hassas durumdan ancak diyalog ile çıkabiliriz. Bu nedenle Borrell ve (Dışişleri Bakanı) Mevlüt Çavuşoğlu'nun diyalog sürecini destekliyoruz. Tansiyonun düşmesi için 24 Eylül'e kadar elimizden geleni yapacağız." dedi.

Maas, ayrıca Rusya'nın muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın durumunu açıklığa kavuşturmak için daha fazla şey yapması gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 413 bini aştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyona yaklaştı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 366, Meksika'da 339, Hindistan'da 971 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 250 bini aştı

Benzer haberler

Fransa ve Almanya'dan Türkiye ile diyalog mesajı

Fransa ve Almanya'dan Türkiye ile diyalog mesajı

Bakan Karaismailoğlu: Devlet ilk günden itibaren Giresun için seferber oldu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitimin ilk ders zilini çaldı

Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 5 gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 5 gözaltı kararı
FETÖ sanıkları hesap veriyor

FETÖ sanıkları hesap veriyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici halat çalışması başlıyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici halat çalışması başlıyor