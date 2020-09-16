Euro
8.86
Dolar
7.51
BIST 100
1,107.11
Altın
1,958.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa, terör örgütü PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti

Fransa iltica taleplerini reddettiği terör örgütü PKK üyesini sınır dışı etti.

Yusuf Özcan   | 16.09.2020
Fransa, terör örgütü PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti

Paris

Fransa iltica taleplerini reddettiği terör örgütü PKK üyesini sınır dışı etti.

2006'da kaçak yollarla Fransa'ya gelen PKK'lı Mehmet Yalçın, geçen yıl Paris Temyiz Mahkemesince terör örgütünün lehine faaliyetlerde ve finansal destekte bulunduğu gerekçesiyle biri tecilli toplam 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

PKK'lı Yalçın'ın birkaç iltica talebini reddeden Fransa, örgüt üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti. Yalçın, Türkiye'de mahkeme kararıyla cinayetten ve PKK üyeliğinden aranıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyaz Saray: Sürü bağışıklığı hiçbir zaman Kovid-19 stratejimiz olmadı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 1771 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: Bugün biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz
ABD Başkan Yardımcısı Pence: Onaylandığı zaman, Kovid-19 aşısı olmak için tereddüt etmem

Benzer haberler

Fransa, terör örgütü PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti

Fransa, terör örgütü PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti

Türkiye'de son 24 saatte 1771 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Türkiye Avrupa'nın güvenliği için kilit bir ülke

Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev'den Yunanistan'a Türkiye ile iş birliği çağrısı

Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev'den Yunanistan'a Türkiye ile iş birliği çağrısı
Neftçi-Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı statta 'kardeşlik' pankartları

Neftçi-Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı statta 'kardeşlik' pankartları
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak