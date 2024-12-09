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Dünya

Fransa, Suriyeli sığınmacıların başvurularını askıya almayı düşünüyor

Fransa yönetiminin, Suriyelilerin sığınma başvurularının incelenmesini askıya almayı düşündüğü bildirildi.

Şeyma Yiğit  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Fransa, Suriyeli sığınmacıların başvurularını askıya almayı düşünüyor

Ankara

Ulusal basının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Fransa İçişleri Bakanlığının Almanya'nın yaptığı gibi Suriyelilerin sığınma başvurularının askıya alınması konusunda çalıştığı ve bu konuda karar alacağı bildirildi.

Hükümetin Suriyelilerin sığınma talepleri konusunda, Almanya'nın uyguladığı modeli yürürlüğe koyacağı ve Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından sığınma taleplerinde yaşanacak artışı "frenlemek" istediği aktarıldı.

Fransa Mültecileri ve Vatansızları Koruma Dairesi (OFPRA) verilerine göre, geçen yıl 4 bin 465 Suriyeli sığınma talebinde bulundu.

Almanya'da Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF) bir sonraki duyuruya kadar Suriyelilerin iltica başvurularını işleme koymayacağını duyurmuştu.

Alınan bu karardan 46 bini ilk başvuru olmak üzere, karar bekleyen 47 bin 270 iltica başvurusunun etkilendiği ifade edilmişti.


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