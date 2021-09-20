Dolar
8.67
Euro
10.16
Altın
1,760.11
ETH/USDT
3,042.20
BTC/USDT
43,610.00
BIST 100
1,395.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa Savunma Bakanı Parly: Fransa Mali'den gitmiyor

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Rus güvenlik şirketi Wagner ile Mali arasında anlaşma imzalanacağı iddialarına tepki göstererek Fransa'nın Mali'den gitmeyeceğini söyledi.

Fatma Esma Arslan   | 20.09.2021
Fransa Savunma Bakanı Parly: Fransa Mali'den gitmiyor

Dakar

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Parly, 1000 Rus paralı askerin Mali'ye gönderileceği iddialarının ardından bu ülkeye ziyarette bulundu.

Malili mevkidaşı Albay Sadio Camara ile görüşmeden basına açıklamalarda bulunan Parly, Malili yetkililerin Wagner konusundaki duruşunu netleştirmek amacıyla bu ziyareti düzenlediğini kaydetti.

Fransa Savunma Bakanı Parly, paralı askerlerle aynı yerde bulunmayacaklarının altını çizerek, Barkhane operasyonunda sayıyı azaltsalar bile Fransa'nın Mali ve Sahel'deki çabalarının devam edeceğini dile getirdi.

Parly, "Fransa (Mali'den) gitmiyor. Sahel'deki güvenlik güçlerini desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Mali'ye 1000 Rus paralı asker gönderilecek iddiası

Amerikan basınında, Mali'de darbenin ardından kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile Rus Wagner grubunun, Mali ordusunun eğitimi ve üst düzey yetkililerin korunmasını öngören anlaşma imzalamak üzere olduğu iddia edilmişti.

Haberde, yaklaşık 1000 paralı askerin, Mali'ye gidebileceği ve buna karşılık aylık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacağı öne sürülmüştü.

Fransa Savunma Bakanı Parly, bu iddialara, "Eğer Malili yetkililer, Wagner grubuyla böyle bir anlaşma imzalayacak olursa bu durum endişe verici olmasının yanı sıra Sahel ülkelerini desteklemek için yıllardır yaptığımız ve yapmayı planladığımız her şeyi anlamsız kılar." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga da iddiaları yalanlamayarak "Ortaklarımız bazı alanlardan çekilme kararı aldığında ve yarın çekildiklerinde ne yapacağız? B planımız olmasın mı?" ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır aşılamada ay sonuna kadar 'mavi' kategoriyi hedefliyor
İtalya Kovid-19'a karşı aşılamada 3. dozu uygulamaya başladı
BioNTech/Pfizer: Kovid-19 aşısı 5-11 yaş grubunda koruyucu
Gazze'de her üç Kovid-19 testinden biri pozitif çıkıyor
Aşı olmayan anne adayları Kovid-19'u daha sıkıntılı geçiriyor

Benzer haberler

AB Dışişleri Bakanları, Fransa-ABD denizaltı anlaşması krizini New York'ta görüşecek

AB Dışişleri Bakanları, Fransa-ABD denizaltı anlaşması krizini New York'ta görüşecek

Fransa Savunma Bakanı Parly: Fransa Mali'den gitmiyor

Avustralya Başbakanı Morrison Fransa’yla denizaltı anlaşmasını iptal ettiği için pişman olmadığını söyledi

Avustralya 'denizaltı kararı'nda Fransa'ya karşı açık ve dürüst olduğunu savundu

Avustralya 'denizaltı kararı'nda Fransa'ya karşı açık ve dürüst olduğunu savundu
Mali hükümeti, Wagner ile anlaşacağı yönündeki iddiaları yalanlamadı

Mali hükümeti, Wagner ile anlaşacağı yönündeki iddiaları yalanlamadı
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan ABD ve Avustralya için 'eski ortak' nitelemesi

Fransa Dışişleri Bakanı'ndan ABD ve Avustralya için 'eski ortak' nitelemesi