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Dünya

Fransa, Rusya'nın Yeni START'tan çekilme kararını esefle karşıladı

Fransa, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'ndan (START) çekilme kararını esefle karşıladığını bildirdi.

Alaattin Doğru   | 22.02.2023
Fransa, Rusya'nın Yeni START'tan çekilme kararını esefle karşıladı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız makamlarının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin Yeni Start'a katılımını askıya almasından üzüntü duyduğu belirtildi.

Rusya'nın, ABD'nin nükleer bir deneme yapması durumunda benzer şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu açıklamasının endişeye yol açtığı aktarılarak, Yeni Start'ın uluslararası nükleer silah yönetimi ve stratejik istikrarın korunması konusunda önem taşıdığına dikkati çekildi.

NATO müttefiklerinin, 3 Şubat'ta Rusya'nın yükümlülüklerine uymaması nedeniyle bu antlaşmanın zayıflamasından duyduğu endişeyi dile getirdiği anımsatılan açıklamada, NATO'nun Rusya'yı taahhütlerini yerine getirmeye ve mümkün olan en kısa sürede antlaşmaya geri dönmeye çağırdığı ifade edildi.

Açıklamada, Paris'in Moskova'yı nükleer savaş ve silahlanma yarışının önlenmesi konusundaki 3 Ocak 2022 tarihli beyanına bağlı kalmaya davet ettiği kaydedildi.

Putin, dün, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını söylemişti.

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