Fransa, Lviv’deki Büyükelçiliğini yeniden Kiev’e taşıyacak
Fransa, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla Ukrayna'nın Lviv kentine taşıdığı büyükelçiliğini yeniden başkent Kiev’e alıyor.
Paris
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın Ukraynalı mevkidaşı Dmitri Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede, Le Drian’nın Kuleba ile mart başında Ukrayna’nın Lviv kentine taşınan büyükelçiliklerinin en kısa zamanda yeniden Kiev’e taşınmasına ilişkin kararı paylaştığı ifade edildi.
Fransız Bakan'ın, Ukraynalı mevkidaşıyla karşılıklı iş birliği konularını da ele aldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.