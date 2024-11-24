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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa İslam Konseyi: Netanyahu hakkında tutuklama emrinin çıkarılması bir umut ışığı

Fransa İslam Konseyi (CFCM), Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin uluslararası hukukun uygulanması açısından bir umut ışığı olduğunu bildirdi.

Şeyma Yiğit  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Fransa İslam Konseyi: Netanyahu hakkında tutuklama emrinin çıkarılması bir umut ışığı

Ankara

CFCM'den yapılan açıklamada, bir yılı aşkın süredir dünyanın Gazze'deki sivil nüfusun sistematik şekilde yok edilişine çaresizce tanık olduğu belirtildi.

Gazze'deki durum karşısında İsrailli bakanların ve yetkililerin "soykırım niyetlerini açıkça dile getiren" söylemlerde bulunduğu ve "barbarlık ve cezasızlığın tırmandığı" kaydedilen açıklamada, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan tutuklama emri çıkarmasının "bir umut ışığı" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu kararın "Gazze'ye dayatılan karanlıkta adaletin ve barışın kırılgan bir vaadi" olduğu ifade edildi.

UCM'nin kararına rağmen Fransız medyası ve siyasetinin Netanyahu'yu "ne pahasına olursun savunmaya" devam etmesinin eleştirildiği açıklamada bu durumun "uluslararası hukukun kalan kırıntılarının feda edilmesi" olarak görüldüğü bildirildi.

UCM, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Sözcüsü Christophe Lemoine, UCM'nin tutuklama emrini ülkesinin uygulayıp uygulamayacağı konusunda net yanıt vermekten kaçınarak, "Bu, hukuken oldukça karmaşık bir soru." ifadesini kullanmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise UCM'nin tutuklama emirlerinin "bir yargılama değil bir suçlamanın resmileştirilmesi" olduğunu savunmuştu.

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