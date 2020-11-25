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Dünya

Fransa, internet devlerine dijital vergi için ihtarda bulundu

Fransa, Google, Facebook ve Amazon gibi büyük internet şirketlerine 15 Aralık'a kadar dijital hizmet vergisi ödemeleri için ihtarda bulundu.

Alaattin Doğru,Bahattin Gönültaş   | 25.11.2020
Fransa, internet devlerine dijital vergi için ihtarda bulundu

Paris

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni dijital vergi kapsamında söz konusu şirketlerin dijital olarak yapılan satışlardan elde ettikleri gelirlerin yüzde 3'ü kadar 15 Aralık'a kadar vergi ödemesi yapmaları istendi. 

Hükümetin 2019’da ülke içinde 25 milyon avro, küresel olarak ise 750 milyon avronun üzerinde gelir elde eden şirketlerin dijital hizmetlerden sağlanan yüzde 3'lük vergi ödemeleri kapsamındaki bu kararı yönetim, ABD ile ticaret ihtilaflarını tırmandırmamak için bu yılın başında uygulamadı.

Fransa hükümetinin söz konusu kararından sonra ABD Başkanı Donald Trump, Paris yönetimini Fransız şarabı ve peynirlerine vergi artırımı getirerek dijital vergiye misilleme yapmakla tehdit etmişti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatında (OECD) uluslararası vergi kurallarının yeniden düzenlenmesin ve dijital şirketler için vergilerin netleştirilmesinin 2021’nin ortasına uzamasından dolayı Fransa söz konusu verginin Aralık 2020’de uygulanacağını açıklamıştı.

Fransa, OECD’de vergi konusunda bir anlaşma olursa söz konusu vergiyi geri çekeceğini de belirtmişti.

Öte yandan, gelecek yılın taslak bütçesinde Fransa yönetimi dijital vergiden 400 milyon avroluk bir gelir sağlamayı bekliyor.


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