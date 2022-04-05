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Dünya

Fransa İçişleri Bakanı, valilerden terör tehdidine karşı teyakkuzda olmalarını istedi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, farklı dinlerden birçok önemli günün bulunduğu nisan ayında terör tehdidinin yüksek olduğunu belirterek, valiliklere teyakkuzda olmaları talimatı verdi.

Alaattin Doğru   | 05.04.2022
Fransa İçişleri Bakanı, valilerden terör tehdidine karşı teyakkuzda olmalarını istedi

Ankara

Ülke basınındaki haberlere göre Darmanin, valilikler, polis ve jandarmaya gönderdiği mesajda nisanın Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam dinlerine ait önemli günleri içerdiğini hatırlattı.

Valiliklerden, ay boyunca özellikle dini mekanlarda yüksek terör tehdidine karşı teyakkuzda olmalarını isteyen Darmanin, özellikle Ortodoks Hristiyanların Paskalya kutlamaları nedeniyle kalabalık olacak dini mekanların dikkatle korunması gerektiğini belirtti.

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