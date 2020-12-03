Euro
9.52
Dolar
7.85
BIST 100
1,325.49
Altın
1,830.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa, gelecek günlerde 76 camiyi denetleyecek

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede 76 camiyi denetleyeceklerini ve aralarında bazılarının kapatılabileceği belirtti.

Yusuf Özcan   | 03.12.2020
Fransa, gelecek günlerde 76 camiyi denetleyecek

Paris

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin talimatıyla gelecek günlerde ülkedeki 76 caminin kontrol edileceğini ifade ederek bu camilerden bazılarının kapatılabileceğini dile getirdi. 

Darmanin'in de Twitter hesabında paylaştığı Le Figaro gazetesinin haberinde, 76 camiden 16'sının Paris ve çevresinde bulunduğunu aktarıldı. Haberde, bu camilerden 18'inin de kapatılabileceği, camilere yapılacak denetleme için Darmanin'in valilere genelge gönderdiği kaydedildi.

Fransa'da 16 Ekim'de Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından Müslüman derneklere ve camilere baskınlar ve baskılar arttı.

Darmanin, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden bu yana son 3 yılda 43 caminin kapatıldığını kaydetmişti.

Macron yönetimin hazırladığı ve 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacak "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı ile camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 313 kişi öldü
DSÖ: Dünyanın 3-4 Kovid-19 aşısından daha fazlasına ihtiyacı var
İngiltere Başbakanı Johnson: Kovid-19 aşılarının dağıtımında ciddi zorluklar yaşanacak
İngiltere'de ulusal karantina sona erdi

Benzer haberler

Fransa, gelecek günlerde 76 camiyi denetleyecek

Fransa, gelecek günlerde 76 camiyi denetleyecek

Macron: Lübnan'ın yeniden inşası için Dünya Bankası, BM ve AB fon oluşturacak

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 313 kişi öldü

Fransız hükümeti, İslamofobi ile mücadele eden sivil toplum örgütünü kapattı

Fransız hükümeti, İslamofobi ile mücadele eden sivil toplum örgütünü kapattı
Erzurum'da cuma namazı spor salonlarında da kılınabilecek

Erzurum'da cuma namazı spor salonlarında da kılınabilecek
Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 Kovid-19 vakası tespit edildi