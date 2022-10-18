Dolar
18.59
Euro
18.32
Altın
1,656.13
ETH/USDT
1,331.90
BTC/USDT
19,602.00
BIST 100
3,856.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa’dan "Cezayir'de bazı askerlerimiz teröre bulaştı" itirafı

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na katılan askerleri anısına yayımladığı yazıda, bu ülkeye giden bazı askerlerin işkence ve teröre bulaştığını itiraf etti.

Alaattin Doğru   | 18.10.2022
Fransa’dan "Cezayir'de bazı askerlerimiz teröre bulaştı" itirafı

Ankara

Elysee Sarayı tarafından, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın son bulmasının 60. yılı münasebetiyle Cezayir'de savaşan Fransız askerleri anısına yayımlanan açıklamada, 1954-1962 döneminde Cezayir'e 1,5 milyondan fazla Fransızın gönderildiği anımsatıldı.

"Bu savaşta, hükümetin her ne pahasına olursa olsun kazanmakla görevlendirdiği askerlerden bazıları, kendilerini Cumhuriyetin dışında konumlandırdı. Bu azınlıktaki askerler, Cumhuriyetin değerlerine aykırı olarak korku saldılar, işkence yaptılar." denilen açıklamada, hatta bazı askerlerin gizli terör operasyonlarına kalkıştığı itirafı yer aldı.

Açıklamada, Fransız askerlerinin çoğunun bu tür eylemlere bulaşmadığı, hatta bazılarının bu eylemlerin faillerini şikayet ettiği savunuldu.

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı. Yaklaşık 8 yıl süren bu mücadelede, 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu. Yaşanan büyük acılar, Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DEAŞ'ın "sözde kadısı"na 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem oldu
Tahıl koridoru kapsamında 1 Ağustos-18 Ekim tarihlerinde 354 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz stajları için ödediğimiz rakamı 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkemiz Avrupa'da beşinci dumansız hava sahasına sahip ülke konumuna erişmiştir

Benzer haberler

Fransa’dan "Cezayir'de bazı askerlerimiz teröre bulaştı" itirafı

Fransa’dan "Cezayir'de bazı askerlerimiz teröre bulaştı" itirafı

Fransa'da çok sayıda meslek mensubu greve gitti

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: Cezayir’deki zirve gerçek bir saf birliği zirvesi olacak

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 1961’deki Paris Katliamı’nı “kara gün” olarak niteledi

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 1961’deki Paris Katliamı’nı “kara gün” olarak niteledi
Macron, Almanya'dan enerji konusunda dayanışma istedi

Macron, Almanya'dan enerji konusunda dayanışma istedi
Fransa, Cezayirlilerin öldürülüp Seine Nehri'ne atıldığı katliamı sahiplenmek istemiyor

Fransa, Cezayirlilerin öldürülüp Seine Nehri'ne atıldığı katliamı sahiplenmek istemiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet