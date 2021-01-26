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Dünya

Fransa’daki Müslüman otoritelerden 'Fransa İslam'ı' projesine tepki

Fransa’daki Müslüman toplum, hükümetin desteğiyle hazırlanan "Fransa İslam'ı Prensipler Tüzüğü"ne tepki göstermeye devam ediyor.

Alaattin Doğru   | 26.01.2021
Fransa’daki Müslüman otoritelerden 'Fransa İslam'ı' projesine tepki

Paris

Fransa’daki Rhone Bölgesi Camisi Konseyi’nden yapılan açıklamada, Paris yönetiminin desteğiyle hazırlanan "Fransa İslam'ı Prensipler Tüzüğü"nün Fransa İslam'ı projesinin bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, projenin İslam’ın temel unsurlarını inkar ettiği ve “İslam ahlakı değerlerine aykırı” olduğu vurgulandı.

Tüzüğün, İslam dinini tahrif etmeyi hedeflediği kaydedilen açıklamada, bu tüzüğe uymayan imamların görev yaptıkları camilerden uzaklaştırılmasının söz konusu olacağına işaret edildi.

Açıklamada, Fransa yönetiminin dayatmasıyla kurulacak Ulusal İmamlar Konseyi projesinin endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Fransa İslam Konseyi’nin (CFCM) "Fransa İslam'ı Prensipler Tüzüğü" adlı bir metin ortaya çıkardığı hatırlatılan açıklamada, CFCM’nin bu metni oluştururken tüm çağrılara rağmen ülkedeki Müslüman kuruluşların imam ve liderlerine danışmadığı aktarıldı.

Açıklamada, İslam’ın siyasi amaçlar için kullanılmaması gerektiğine işaret edildi.

Seine-Saint-Denis Müslüman Dernekleri Birliğinden yapılan açıklamada ise hem tüzüğe hem de ayrılıkçılıkla mücadele yasası olarak bilinen “İslamofobik” yasaya tamamen karşı oldukları ifade edildi.

Açıklamada, devletin cami, imam ve Müslüman toplumu denetim altına alarak ve ibadetlerine karışarak 1905 tarihli laiklik yasasını çiğnememesi gerektiği bildirildi.

Fransa İslamı Projesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2 Ekim’de açıkladığı “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” yasa tasarısı kapsamında CFCM’in bünyesinde Ulusal İmamlar Konseyi kurulmasını ve ülkedeki Müslüman temsilcilerin kendi aralarında “ortak bir İslami anlayış” üzerinde birleşmelerini talep etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı 18 Ocak’ta ülkedeki birçok Müslüman temsilci ile görüşmüş, hazırlanan Fransa İslam’ı Prensipler Tüzüğü’nü imzalamalarını istemişti.

Bazı temsilcilerin imzalamasına karşı aralarında Fransa’daki Türk toplumunu temsil eden kişilerin de yer aldığı birçok temsilci de “İslami akaide aykırılık oluşturduğu” gerekçesiyle tüzüğü imzalamayı reddetmişti.

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