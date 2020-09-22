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Dünya

Fransa’da Macron'un partisinde yaprak dökümü

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin ikinci isminden sonra sözcüsü de görevinden istifa etti.

Alaattin Doğru   | 22.09.2020
Fransa’da Macron'un partisinde yaprak dökümü

Paris

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin (LREM) ikinci adamı konumundaki Pierre Person’dan sonra parti sözcüsü de görevini bıraktı.

Person’ın, 20 Eylül Pazar günü, “parti yönetiminin yeni fikirler üretmediği” gerekçesiyle genel başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa kararının ardından diğer parti üyelerine yaptığı istifa çağrısı karşılık buldu.

LREM’in dün akşam düzenlenen yönetim toplantısı, parti yöneticileri arasında tartışmalara sahne oldu.

Partinin Genel Delegesi Stanislas Guerini’nin, partinin Yönetim Bürosu (BurEx) üyelerinin yenilenmesinin ertelenmesi talebine karşı çıkan LREM Sözcüsü Aurore Berge, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Berge, istifasının ardından açıklama yapmadı.

Person, partideki görevlerinden istifa etse de LREM bünyesinde parlamentodaki görevini sürdüreceğini ve yeniden aktivist olmayı seçtiğini bildirmişti.

Fransa medyasında, Person'un parti içinde taban oluşturarak genel başkanlık koltuğuna aday olmak için çalışacağı değerlendirmeleri yapılmıştı.

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