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Dünya

Fransa’da Macron’un kabinesine güven azalıyor

Halkın yüzde 61’i, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ülkenin sorunlarını etkili şekilde ele alma konusunda güvenmiyor.

Alaattin Doğru   | 08.01.2021
Fransa’da Macron’un kabinesine güven azalıyor

Paris

Fransa’da yapılan bir ankette, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin üyelerinin büyük çoğunluğuna halkın güveninin azaldığı ortaya çıktı.

Elabe kamuoyu araştırma şirketi tarafından ocak ayı başında yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 61’i Macron’a ülkenin sorunlarını etkili şekilde ele alma konusunda güvenmediğini, yüzde 35’i ise güvendiğini belirtti.

Diğer yandan Başbakan Jean Castex’e güven oranı yüzde 25, güvensizlik oranı yüzde 67 oldu. Katılımcıların yüzde 8’i Başbakan hakkındaki fikirlerini beyan etmedi.

Aralık ayına göre Cumhurbaşkanı’na güven 3 puan, Başbakan'a güven ise 2 puan arttı.

Diğer yandan kabine üyelerinin çoğuna olan güvende geçen aya göre sert düşüş görüldü. İçişleri Bakanı Gerard Darmanin’e güven 13 puan düşerek yüzde 43’e, Maliye Bakanı Bruno Le Maire’e güven 16 puan düşerek yüzde 63'e, Sağlık Bakanı Veran’a güven 7 puan düşerek yüzde 68'e indi. Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’a güven 9 puan azalarak yüzde 54, Kültür Bakanı Roselyne Bachelot’a güven 7 puan gerileyerek yüzde 65, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti’ye güven 6 puan düşerek yüzde 53, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer’e güven 8 puan azalarak yüzde 47 oldu.


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