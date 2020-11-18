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Dünya

Fransa’da 'güvenlik tasarısı' protestosuna polis müdahalesi

Fransa’nın başkenti Paris’te, görevde olan güvenlik güçlerinin görüntülerinin herhangi mecrada yayımlanmasını yasaklayan "genel güvenlik" yasa tasarısına karşı gösterileri düzenlendi.

Alaattin Doğru   | 18.11.2020
Fransa’da 'güvenlik tasarısı' protestosuna polis müdahalesi

Paris

Yasa tasarısının Ulusal Mecliste görüşülmeye başlandığı saatlere yakın binlerce kişi parlamento binası yakınındaki Saint-Germain bulvarında toplanarak tasarıyı protesto etti.

Aralarında hukukçu, basın mensupları ve sarı yeleklilerin de bulunduğu göstericiler ile Fransız polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis kalabalığa gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

Göstericilerden Nadia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis şiddetine çokça sahne olan Paris'in banliyölerinin birinde yaşadığını söyledi.

"Ne yaşadığımızı biz biliyoruz ne yazık ki sık sık yaşıyoruz. Eğer yasa (meclisten) geçerse vatandaşların hayatını riske atmakla kalmayıp aynı zamanda bu şiddeti ortaya çıkaran medyayı, basın mensuplarını da büyük ölçüde etkileyecektir." diyen Nadia, bu bakımdan yasa tasarısının meclisten geçmemesi gerektiğine işaret etti.

Nadia, polislerin görsellerini çekme haklarının olduğunu ve bunun ellerinden alınmaması gerektiğini savundu.

"Onların (polislerin) görüntülerini çekmeliyiz, harika işler yaptıkları doğru fakat bazen taciz ve şiddet olaylarının olduğunu da inkar edemeyiz... Onların kim olduklarını ortaya çıkarmalıyız." diye konuşan Nadia, görüntü alma haklarının ellerinden alındığı takdirde güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddetin kanıtlanamayacağına dikkati çekti.

Nadia, "Medya bizi bilgilendirme işini yapamazsa güvende olamayız bu yüzden protestoya katıldım." dedi.

Öte yandan meçliste görüşmeleri devam eden tasarıya göre, terörle güvenlik güçleri şehir içindeki operasyon ve mücadelelerde video görüntü almanın yanı sıra "drone" kameralar da kullanılabilecek.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde polisin protestoculara karşı kullandığı şiddet görüntülenmiş ve sosyal medyada paylaşılmış, bunun üzerine polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.

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