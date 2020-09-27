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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Lukaşenko gitmeli

Macron, Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun görevi bırakması gerektiğini savundu.

Alaattin Doğru   | 27.09.2020
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Lukaşenko gitmeli

Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız haftalık gazetesi JDD’ye verdiği mülakatta, Belarus’ta yaşananların bir güç krizi olduğunu iddia etti.

Otoriter güçlerin demokrasinin mantığını kabul edemediğini ve zorla iktidarda kalmaya çalıştığını ileri süren Macron, "Açıktır ki Lukaşenko gitmeli." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Belarus’taki göstericilerin cesaretlerinden etkilendiğini söyleyerek, "Her hafta sonu yollara çıkmanın risklerini biliyorlar, buna rağmen ülkeye demokrasi getirme hareketini sürdürüyorlar." yorumunu yaptı.

Fransa’nın, Belarus’ta barışçıl bir geçiş süreci çağrısı yaptığını belirten Macron, halkın iradesini göz önüne alınarak bir diyalog başlatılması gerektiğini kaydetti.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı. Protestocular yeni bir seçim yapılmasının yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanlığı, Macron'un Litvanya ve Letonya’ya 28-30 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği 3 günlük ziyarette, Litvanya’da bulunan Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya ile görüşme ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor.





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