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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'deki insani acı seviyesi katlanılamaz boyutta

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in soykırımını sürdürdüğü Gazze'de "insani acı seviyesinin katlanılamaz boyutta" olduğunu bildirdi.

Esra Taşkın  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'deki insani acı seviyesi katlanılamaz boyutta

PARİS

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının genişlemesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Gazze'deki insani acı seviyesi katlanılamaz boyutta​​​​​​​." ifadelerini kullandı.

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ABD'nin New York eyaletinde 18 Haziran’da Filistin meselesi hakkında düzenlenecek konferansa atıfta bulunan Macron, bu çerçevede iki devletli çözüm için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Macron ayrıca, ülkesi, İngiltere ve Kanada’nın imzasını taşıyan ve İsrail’e Gazze’ye yönelik saldırılarını derhal durdurma çağrısında bulundukları ortak açıklamayı da paylaştı.

Söz konusu açıklamada, “İsrail yeni askeri operasyonlarını durdurmaz ve insani yardıma koyduğu engelleri kaldırmazsa daha somut adımlar atacağız.” ifadesine yer verildi.


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