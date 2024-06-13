Dolar
32.48
Euro
34.99
Altın
2,303.93
ETH/USDT
3,472.00
BTC/USDT
66,719.00
BIST 100
10,391.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, erken genel seçim kararını savundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden açık ara farkla birinci çıkması üzerine Ulusal Meclisi feshederek aldığı erken genel seçime gitme kararını savundu.

Şilan Turp  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, erken genel seçim kararını savundu

Ankara

İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında basına konuşan Macron, AP seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağın açık ara farkla birinci çıkmasının ardından erken genel seçim kararı almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erken seçime gitme kararına yönelik, "mümkün olan en demokratik kararı aldığını" savunan Macron, "halkın kendisini ifade etmelerine izin vermenin sağlıklı bir karar olduğunu" vurguladı.

Macron, uluslararası alanda zayıfladığına inanmadığını kaydederek, mevkidaşlarının, erken genel seçim amacıyla Ulusal Meclisi feshetme kararı almasını "cesurca" bulduklarını ifade etti.

Bu yaz başkent Paris'te düzenlenecek olimpiyatların 30 Haziran-7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimlerdeki oylar üzerinde etkili olacağına inandığını söyleyen Macron, "halkın oy verirken Olimpiyat Oyunları'nı da göz önünde bulunduracaklarını" düşündüğünü belirtti.

Macron, Fransızların "hiç hazır olmayan liderler" istemediğine dikkati çekerek, "Olimpiyat Oyunlarının kötü gitmesini istediklerini sanmıyorum." dedi.

AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu. Seçimde merkez sağ partisi Cumhuriyetçiler (LR) ise yüzde 7,3'lük oy oranıyla beşinci sırada kalmıştı.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da forex dolandırıcılığına ilişkin gözaltına alınan 64 şüpheliden 42'si tutuklandı
D-100 kara yolunda 14-16 Haziran tarihlerinde ağır tonajlı araçlara seyir kısıtlaması uygulanacak
HSK kararnamesiyle 4 bin 298 hakim ve savcının görev yeri değişti
Siirt'te üniversite öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek pankartı açtı
Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı'nda yaptıkları tadilatın zarar verdiği gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı

Benzer haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, erken genel seçim kararını savundu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, erken genel seçim kararını savundu

Almanya'da FW Partisi Genel Başkanı Aiwanger, aşırı sağın yükselişinden hükümeti sorumlu tuttu

AP seçimleri: Macron Fransızlara ölümü gösterip sıtmaya razı etmek için tüm kozlarını oynayacak

İtalyan uzmanlar AP'de sağa kayma olduğu ancak geleneksel çoğunluğun sürdüğü görüşünde

İtalyan uzmanlar AP'de sağa kayma olduğu ancak geleneksel çoğunluğun sürdüğü görüşünde
Bazı Almanlar, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde AfD'nin ikinci parti olmasına tepki gösterdi

Bazı Almanlar, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde AfD'nin ikinci parti olmasına tepki gösterdi
Fransa'da erken seçim kararnamesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı

Fransa'da erken seçim kararnamesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet