PARİS

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde (Med7) yaptığı konuşmada mevcut Brexit anlaşmasının en iyi anlaşma olduğunu ve tekrar müzakereye açılamayacağını dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Avrupa Birliği (AB) liderlerine, Brexit müzakerelerini yeniden açmak niyetinde olduğunu ilettiği bildirilmişti.

May'in Brexit anlaşması 15 Ocak'ta yapılan oylamada parlamentonun ezici çoğunluğu tarafından reddedilmişti.

İngiltere'nin normal sürece göre AB'den 29 Mart'ta ayrılması gerekiyor.

Muhabir: Yusuf Özcan

