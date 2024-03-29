Dolar
32.38
Euro
34.99
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,525.10
BTC/USDT
69,685.00
BIST 100
9,090.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak Cuma namazı için Mescidi Aksa'da girişler devam ediyor. Esbat kapısından yayındayız
logo
Dünya

Fransa bu yıl UNRWA'ya 30 milyon avro katkı sağlayacak

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, ülkesinin bu yıl Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine 30 milyon avro katkı sağlayacağını bildirdi.

Esra Taşkın  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Fransa bu yıl UNRWA'ya 30 milyon avro katkı sağlayacak

Ile-de-France

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Bakanlığın haftalık basın toplantısında, Fransa'nın, İsrail makamlarının UNRWA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım ulaştırmasını yasaklamasını esefle karşıladığını ifade etti.

Bölgede açlıktan ölen siviller olduğuna dikkati çeken Lemoine, İsrail makamlarının bu kararlarını tekrar gözden geçirmesini istedi.

Lemoine, UNRWA'nın Gazze'deki siviller için önemli rol üstlendiğinin altını çizerek, bölgede insani yardımın önündeki engellerin kaldırılmasını talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2728 sayılı kararının uygulanması çağrısında bulundu.

Fransa'nın bu yıl UNRWA'nın faaliyetlerine 30 milyon avroluk katkı sağlayacağını söyleyen Lemoine, "UNRWA'nın görevlerini, nefret ve şiddet çağrılarından yoksun bir anlayışla yerine getirdiğine dair koşulların oluştuğundan emin olarak bu katkıları ileteceğiz." ifadesini kullandı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı olarak işgal ettiği topraklardaki UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının 7 Ekim saldırılarına katıldığını bu nedenle Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan ve sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı istihdam eden Ajansın kapatılması için kampanya yürütmüştü.

Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 kadar ülke ve kurum UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in UNRWA'ya ilişkin suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarılacak
Başkentte barajların aktif doluluk oranı yüzde 40,72 olarak ölçüldü
"Taşkın koruma tesisi" sel felaketi yaşayan mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı
Aile ve Gençlik Fonu'na depremin merkez üssünde 1981 çift başvurdu
Savcılıktan Başakşehir'de kedi "Eros"u öldüren sanık hakkındaki karara itiraz

Benzer haberler

Fransa bu yıl UNRWA'ya 30 milyon avro katkı sağlayacak

Fransa bu yıl UNRWA'ya 30 milyon avro katkı sağlayacak

UNESCO'da "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği yapıldı

Fransız meclisi "1961 Paris Katliamı"nı kınayan önergeyi kabul etti

Terör örgütü PKK yandaşları Paris'teki havalimanında olay çıkardı

Terör örgütü PKK yandaşları Paris'teki havalimanında olay çıkardı
Fransa'nın İsrail'e gönderdiği fişeklerin Gazze'de kullanılmış olabileceği iddia edildi

Fransa'nın İsrail'e gönderdiği fişeklerin Gazze'de kullanılmış olabileceği iddia edildi
Norveç: İsrail'in Gazze'ye giden gıda konvoylarını engellemesi "kabul edilemez"

Norveç: İsrail'in Gazze'ye giden gıda konvoylarını engellemesi "kabul edilemez"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet