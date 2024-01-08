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Dünya

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

Borne'un hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunduğu, Macron'un da kabul ettiği belirtildi.

Şeyma Uzundere  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

Ankara

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un istifa ettiği bildirildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Borne'un hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunduğu, Macron'un da kabul ettiği belirtildi.

Macron, Başbakan Borne'un istifasına ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Borne'a ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Borne'un, Fransız ulusuna hizmet eden çalışmalarının örnek teşkil ettiğini kaydeden Macron, "Devlet kadınları cesareti, sorumluluğu ve kararlılığı ile projemizi hayata geçirdiniz. Tüm kalbimle teşekkür ederim." ifadesini kullandı.


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