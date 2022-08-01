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Dünya

Fransa '1959’dan bu yana en kurak temmuzu' yaşadı

Temmuz ayında iki aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele eden Fransa, "1959’dan bu yana en kurak temmuz ayını" geçirdi.

Alaattin Doğru   | 01.08.2022
Fransa '1959’dan bu yana en kurak temmuzu' yaşadı

Ankara

Yaz başından beri 2 sıcak hava dalgası atlatan, 3. sıcak hava dalgasının bugün itibarıyla başladığı ve 3 Ağustos Çarşamba günü sona ermesi beklenen Fransa’da, Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, "geçen ayın ülkede 43 yılın en kurak temmuz ayı" olduğunu açıkladı.

Bechu, Franceinfo’ya verdiği mülakatta, 1959’dan bu yana en kurak temmuz olan 2022 Temmuz’unda metrekareye 7,8 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

"Gerekli olan yağıştan yüzde 88 az yağış oldu. Durumu ağırlaştıran sıcak hava dalgasının başındayız ve kuraklık, su kaynaklarını azaltırken, sıcak dalgası su talebini artırıyor." ifadesini kullanan Bechu, bazı köylerde artık içme suyu bulunmadığını ve bu köylere su götürülmesi gerektiğini hatırlattı.

En yüksek sıcaklık 3 Ağustos Çarşamba

Fransa Meteoroloji Kurumu, Ardeche, Drome, Gard, Pyrenees-Orientales ve Vaucluse bölgelerinde aşırı sıcak nedeniyle bugünden itibaren "turuncu" alarm verirken, ülkenin güney doğusundaki 10 bölgede "sarı" alarm verdi.

Kurum, aşırı sıcak hava dalgasında en yüksek sıcaklığın 3 Ağustos Çarşamba günü yaşanacağını, sıcaklıklarını 39-40 dereceyi bulacağını bildirdi.

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