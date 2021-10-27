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Dünya

Foreign Policy: Sudan'da ordu harekete geçmeden önce ABD temsilcisinin gitmesini bekledi

Sudan'da Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, Başbakan Abdullah Hamduk'un gözaltına alınması emrini vermek için ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman'ın ülkeden ayrılmasını beklediği ileri sürüldü.

Tufan Aktaş   | 27.10.2021
Foreign Policy: Sudan'da ordu harekete geçmeden önce ABD temsilcisinin gitmesini bekledi Fotoğraf: Ömer Erdem/AA

İstanbul

Foreign Policy dergisinin haberine göre, Orgeneral Burhan, 25 Ekim'de Feltman'ın uçağı kalktıktan 1 saat sonra Hamduk ve diğer üst düzey yetkililerin gözaltına alınması emrini verdi.

Sudanlı askeri liderler, 24 Ekim'de bir araya geldikleri Feltman'a Başbakan Hamduk'un kabineyi değiştirmesini istediklerini açıkça söyledi. Feltman ise aynı toplantıda, liderleri demokratik dönüşüme müdahale edilmemesi için uyardı.

ABD yönetimi, askeri müdahale sonrası Sudan ordusunun böyle bir girişime kalkışacağı bilgisine sahip olmadıkları açıklaması yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, tepki olarak Sudan'a yapılacak 700 milyon dolarlık yardımı askıya aldıklarını duyurmuştu.

OHAL ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, Hamduk'un dün akşam serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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