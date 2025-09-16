Dolar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü’nde “KKTC'den Gelen Muhtarları Kabul Programı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Ford, Köln'deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford'un, elektrikli araçlara talebin zayıf olması nedeniyle Almanya’nın Köln şehrindeki fabrikasında bin çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Ford, Köln'deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Berlin

Alman medyasında yer alan şirket açıklamasında, elektrikli araçlara talebin zayıf olması nedeniyle şirketin geçen yıl başlatılan tasarruf programını sıkılaştırmaya devam edeceği belirtildi.

Bu kapsamda Köln fabrikasında bin kişiyi işten çıkarma kararı alındığı ifade edilen açıklamada, 2026 yılının başında iki vardiya sisteminden tek vardiya sistemine geçileceği kaydedildi.

Ford, geçen yılın başında tasarruf programı açıklamış, bu da şirketin Köln fabrikası tarihindeki ilk greve yol açmıştı.

