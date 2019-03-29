Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.20
Dolar
5.56
BIST 100
93,784.18
Altın
1,291.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

FKÖ'den Avrupa'ya 'Filistin'i tanıyın' çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımaları çağrısında bulundu.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 29.03.2019
FKÖ'den Avrupa'ya 'Filistin'i tanıyın' çağrısı

Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Ureykat, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistin'i ziyaret eden Portekizli belediye başkanları ile bir araya geldi. 

Ureykat, görüşme sırasında AB ülkelerine "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini derhal tanımaları" çağrısında bulundu.

Her gün işlediği savaş suçları nedeniyle İsrail makamlarının yargılanması gerektiğini belirten Ureykat, AB ülkelerinden Filistin halkına uluslararası koruma sağlamalarını istedi.

FKÖ Genel Sekreteri ayrıca, uluslararası toplumun ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle Kudüs ve Golan Tepeleri hakkında aldığı kararlara karşı çıkması gerektiğini ifade etti.

Söz konusu kararların uluslararası hukuka aykırı ve geçersiz olduğunu vurgulayan Ureykat, bunun yalnızca şiddet, kaos ve radikalizmin yayılmasına yol açtığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar

Benzer haberler

Arap Birliği dışişleri bakanları ABD'nin Golan kararına karşı

Arap Birliği dışişleri bakanları ABD'nin Golan kararına karşı

'Gazze'de ciddi bir ateşkes üzerinde çalışıyoruz'

'Kudüs'ü korumak şu anda zorunluluktur'

Gazze milyonluk Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne hazırlanıyor

Gazze milyonluk Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne hazırlanıyor
İsrail işgaline karşı direnişin sembolü: Filistin Toprak Günü

İsrail işgaline karşı direnişin sembolü: Filistin Toprak Günü
İsrail ordusundan Gazze sınırına büyük yığınak

İsrail ordusundan Gazze sınırına büyük yığınak