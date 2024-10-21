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Dünya

Fitch Ratings, ECB'nin faiz indirim hızını artırmasını bekliyor

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimlerini hızlandıracağını öngörüyor.

Nuran Erkul Kaya  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Fitch Ratings, ECB'nin faiz indirim hızını artırmasını bekliyor

Londra

Fitch Ratings'in açıklamasına göre, kuruluş, ECB'nin haziranda başladığı politika gevşeme döngüsünde faizi toplam 200 baz puan düşürerek 2025 sonu itibarıyla yüzde 2'ye kadar indireceğini tahmin ediyor.

ECB'nin 17 Ekim'de politika faizlerini 25 baz puan düşürerek mevduat faizini yüzde 3,25'e getirmesinin ardından, aralıktaki toplantıda 25 baz puan daha indirim bekleniyor.

ECB'nin 2025 boyunca ise mart, haziran, eylül ve aralık olmak üzere üçer aylık dönemlerde 25'er baz puanlık indirimlerle yıl genelinde 100 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Ancak hala yüksek seyreden ücret ve hizmet enflasyonu nedeniyle faizin 2025'in büyük bölümünde sıkı seviyede kalması bekleniyor.

Fitch Ratings, Avro Bölgesi için yüzde 2'yi nötr politika faizi ve gevşeme döngüsünde faizin muhtemel son noktası olarak görüyor.

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