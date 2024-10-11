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Dünya

Fitch: Milton Kasırgası 50 milyar dolar sigortalı kayba neden olabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Milton Kasırgası'nın 50 milyar dolara kadar sigortalı kayba neden olabileceğini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Fitch: Milton Kasırgası 50 milyar dolar sigortalı kayba neden olabilir

New York

Fitch'ten yapılan açıklamada, güçlü sermaye seviyeleri göz önüne alındığında, Milton Kasırgası'nın sigorta ve küresel reasürans şirketlerinin kredi derecelerini etkilemesinin muhtemel olmadığı ifade edildi.

Milton'un önemli ekonomik ve sigortalı kayıplara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, "Milton'ın sigortalı kayıplarının 30 milyar ila 50 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyoruz. Bu, Ian Kasırgası'nın 2022'de benzer bir yolu tahrip etmesinden ve 60 milyar dolarlık kayba neden olmasından bu yana en büyük sigortalı kayıp olacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, sigorta şirketlerinin önemli miktarda kaybı reasürans piyasasına kaydıracağı belirtildi.

Milton Kasırgası'nın 2024'te küresel sigortalı kayıpları 100 milyar doların üzerine çıkaracağı kaydedilen açıklamada, kayıpların bu eşiği aştığı beşinci ardışık yıl olacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, emlak piyasasının Milton Kasırgası kayıplarına ve 2024'ün geri kalanında ek felaket kayıplarının miktarına bağlı olarak prim oranlarında sertleşme görebileceğine değinilerek, ancak 2023'te yaşananki gibi önemli emlak reasürans fiyat artışlarının olası olmadığı aktarıldı.

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