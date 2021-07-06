Euro
10.28
Dolar
8.70
BIST 100
1,382.58
Altın
1,793.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab'da eğitim seferberliği başlatıldı

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesinde, yetişkinler için okuma yazma seferberliği başlatıldı.

Ömer Koparan   | 06.07.2021
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab'da eğitim seferberliği başlatıldı Fotoğraf: Mustafa Bathiş - Anadolu Ajansı

Bab

Bölgede yaşayan 8 bin 370'i kadın 10 bin 44 kişi kurslara kayıt yaptırdı.

2 ay sürecek hızlandırılmış eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Projenin açılışı için Bab ilçe merkezindeki Tarık Bin Ziyad İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene, Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal, Yerel Meclis başkanları ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

"Suriye'nin geleceğini inşa edecek nesli, hanım kardeşlerimiz yetiştirecek"

Alkal, burada yaptığı konuşmada, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaptıkları araştırmalarda halkın eğitimden uzak kaldığını gördükleri için böyle bir proje başlattıklarını söyledi.

Bölgedeki okullarda 68 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Alkal, son 10 senesini çatışmalarla, anlaşmazlıklarla, savaşlarla geçiren, dolayısıyla eğitimden uzak kalmış insanların sayısının giderek arttığını dile getirdi.

​​​​​​​Alkal, yapılan araştırmalarda, halkın okuma yazma kabiliyetinden dahi uzak kaldığını tespit ettiklerine dikkati çekerek, "(Yerel) Meclis başkanlarımız ve eğitimden sorumlu danışmanlarımız sağ olsunlar gayret göstererek, bu projeye katılımın artması konusunda büyük çaba sarf etti." dedi.

Kursiyerlerin çoğunluğunu kadınların oluşturduğuna işaret eden Alkal, "Hanım kursiyerlerimiz, okullarımızda eğitim görerek okuma yazma eğitimlerini yaz sonuna kadar tamamlayıp, evlerinde çocuklarına daha iyi bir eğitim verme imkanı bulacak." diye konuştu.

Çocukların ilk eğitimi annelerinden aldığını belirten Alkal, şunları kaydetti:

"Burada eğitim alan çocuklar, geleceğe daha güvenli ilerleyecek, daha sağlam yere basacaktır. Suriye'nin geleceğini inşa edecek nesli, buradaki hanım kardeşlerimiz yetiştirecek. Son yıllarda belki de dünyada terör nedeniyle çok acı yaşayan millet, Suriye halkı oldu. Terörün zemin oluşturduğu en uygun yer, bilgisizlik ve cehalet. Bu anlamda okuma yazma kursunun bu mücadelede atılan büyük bir adım olduğunu düşünüyoruz."

Kursiyerlerden Esma İbrahim de "Buraya öğrenmeye geldik. Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrenerek ezberlemeyi temenni ediyoruz. Okumak için çok istekliyiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte toplam 881 bin 755 aşı uygulandı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 299 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere'de çift doz Kovid-19 aşılıların pozitif vakayla temas halinde kendilerini izole etmeleri gerekmeyecek
Türkiye'de nüfusa göre en çok Kovid-19 aşısı yapılan Muğla'da 'rehavet'e yer yok
5 soruda Kovid-19'un 'Delta' ve 'Delta Plus' varyantına ilişkin merak edilenler

Benzer haberler

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab'da eğitim seferberliği başlatıldı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab'da eğitim seferberliği başlatıldı

İl milli eğitim müdürlüklerinde eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı istihdam edilebilecek

Okullarda telafi eğitim programı başladı

Okul öncesi, ilk ve orta okullarda adrese göre kayıtlı okul hizmeti e-Devlet Kapısı'nda

Okul öncesi, ilk ve orta okullarda adrese göre kayıtlı okul hizmeti e-Devlet Kapısı'nda
Belirlenen 15 bin mahalledeki birer okul halk eğitim merkezine dönüşecek

Belirlenen 15 bin mahalledeki birer okul halk eğitim merkezine dönüşecek
LGS tercih başvuruları başladı

LGS tercih başvuruları başladı