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Dünya

Fırat Kalkanı bölgesinde camiler dezenfekte ediliyor

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelerdeki camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor.

Ömer Koparan,Adham Kako   | 27.03.2020
Fırat Kalkanı bölgesinde camiler dezenfekte ediliyor

Bab

Fırat Kalkanı bölgesinde camiler dezenfekte ediliyor

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelerdeki camiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte ediliyor. Türkiye'nin yardımlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Bab'daki çalışmalara bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri de destek oluyor. ( Mustafa Bathiş - Anadolu Ajansı )


Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelerdeki camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde, Kovid-19 vakalarının ortaya çıkmasını engellemek amacıyla önleyici tedbirler artırılıyor.

Türkiye'nin yardımlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Bab, Azez, Cerablus gibi büyük ilçe merkezleri ile Çobanbey beldesi ve diğer bölgelerde okulların ardından camiler de dezenfekte ediliyor.

Çalışmalara bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri de destek veriyor.

Çalışmalara katılan Beyaz Baretliler görevlisi Hasan Gadro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde koronavirüsü önleme çalışmaları kapsamında okullar ve camilerde dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor." dedi.

Türkiye'nin bölgede yaşayan insanları da bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirten Gadro, halkı evlerinde kalması ve hijyen kurallarına uyması konusunda uyardı.


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