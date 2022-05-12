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Dünya

Finlandiya NATO üyeliği için başvuruda bulunacak

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 12.05.2022
Finlandiya NATO üyeliği için başvuruda bulunacak

Ankara

Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvuruda bulunacağı bildirildi.

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