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Dünya

Filistinli liderler 29 Nisan'da milletvekili seçimlerini görüşecek

Filistin Başbakanı Iştiyye, ülkede gelecek ay yapılması planlanan milletvekili seçimlerini görüşmek üzere toplanacaklarını açıkladı. İsrail basınında çıkan haberlerde ise 22 Mayıs'taki milletvekili seçimlerini erteleme kararı alındığı öne sürüldü.

Mustafa Deveci   | 26.04.2021
Filistinli liderler 29 Nisan'da milletvekili seçimlerini görüşecek

Kudüs

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik müdahalesini kınadı.

Filistin'deki seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğinde 29 Nisan Perşembe akşamı düzenlenecek toplantıda ülkede 22 Mayıs'ta yapılması hedeflenen milletvekili seçimleri ve diğer gelişmelerin ele alınacağını kaydetti.

Milletvekili seçimlerinin erteleneceği iddia edildi

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde, Filistin yönetiminin milletvekili seçimlerini İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinli adayların ve seçmenlerin seçime katılmasına izin vermemesi nedeniyle iptal edeceği ileri sürüldü.

Haberlerde ayrıca, Filistin yönetiminin seçimleri erteleme kararı aldığını uluslararası kamuoyu ve Mısır ile paylaştığı iddiasına yer verildi.

Söz konusu iddialara ilişkin Filistinli yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin yönetimi, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin de seçimlere katılmasını istiyor. Tel Aviv yönetimi, Filistin seçimlerinin Doğu Kudüs'te yapılmasına izin verip vermeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Devlet Başkanı Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

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