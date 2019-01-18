Filistinli İsam Akl ABD'ye iade edildi

KUDÜS

Filistin yönetiminin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilere gayrimenkul satma suçundan geçen ay müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinli İsam Akl'ı gizlice ABD'ye teslim ettiği ileri sürüldü.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) bağlı KAN 11 televizyon kanalı muhabirlerinden Gal Berger, Filistin yönetimi ile ABD'nin, 3 gün önce Akl'ın serbest bırakılarak ABD'ye teslim edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Berger, Filistin yönetiminin, Akl'ın serbest bırakılması için hem ABD hem de İsrail'den büyük baskı gördüğünü aktardı.

Filistin, İsrail ve ABD'den Berger'in iddiasıyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Filistin güvenlik güçlerince birkaç ay önce gözaltına alınan Filistin asıllı ABD vatandaşı Akl hakkında, Filistin Ağır Ceza Mahkemesince geçen aralık ayında, Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını ele geçirmek için faaliyetlerde bulunan Ateret Cohanim isimli derneğe arazi satma suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman, 28 Kasım 2018'de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Akl'ın ABD vatandaşı olması hasebiyle serbest bırakılmasını talep etti.

Muhabir: Gülşen Topçu