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Dünya

Filistinli gruplar çok yönlü direnişte müttefik

Filistinli grupların genel sekterleri, İsrail'e karşı çok yönlü direnişi etkinleştirme konusunda anlaştı.

Gülşen Topçu   | 04.09.2020
Filistinli gruplar çok yönlü direnişte müttefik

Kudüs

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eş zamanlı düzenlenen toplantının ardından yayımlanan kapanış bildirisinde İsrail'e karşı direniş ve Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmenin sonlandırılması konusu öne çıktı. 

Hamas ve İslami Cihad'ın yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki 12 grubun liderlerinin katıldığı toplantının kapanış bildirisinde İsrail'le mücadelede "en uygun" seçenek olarak çok yönlü direnişin etkinleştirilmesinin kabul edildiği belirtildi.

Bildiride ayrıca, çok yönlü direnişi komuta edecek bir ulusal komite kurulmasına ve bu direnişin devam etmesi için tüm ihtiyaçların karşılanmasına karar verildi.

Filistinli grupların genel sekreterleri ayrıca, Filistin iç siyasetindeki bölünmeyi sonlandıracak bir vizyon ortaya koymak üzere bir komite oluşturulması ve bu komitenin 5 hafta sonra toplanması planlanan FKÖ Merkez Konseyi'ne rapor sunması üzerinde anlaştı.

Filistin meselesinin tasfiyesine karşı ortak tavır

Bildiride, Filistin meselesinin tasfiye edilmesinin ve Kudüs ile buradaki kutsal mekanlara yönelik hiç bir ihlalin kabul edilmeyeceği belirtildi.

Filistin meselesinin, Yüzyılın Anlaşması ve ilhak planları ile normalleşme anlaşmaları kanalıyla tasfiye edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulanan bildiride, söz konusu "tarihi" toplantıyla FKÖ çatısı altında tek vücut olarak hareket edilmesinin önünün açıldığı belirtildi.

İsrail'le normalleşme anlaşmalarının reddedildiği bildiride, dünya ülkelerine Filistin meselesinin tasfiyesine yönelik tüm planlara karşı koyma çağrısı yapıldı.

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